СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала в Мариуполь главу военного ведомства России Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра в среду, 20 июля.

Он должен прибыть в следственный отдел 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской области по адресу: Донецкая область, Мариуполь, ул. Морских Десантников, 20.

Шойгу планируют вручить письменное подозрение по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 УК Украины.

Напомним, в части пятой ст. 260 УК речь идет о руководстве не предусмотренных законами Украины военизированными формированиями, их финансировании, поставке им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники, которая привела к гибели людей. Такие действия наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.