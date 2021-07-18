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СБУ викликала Шойгу до Маріуполя для вручення підозри

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Україна, Неділя 18 липня 2021 12:21
СБУ викликала Шойгу до Маріуполя для вручення підозри Фото: Сергія Шойгу викликали на допит до Маріуполя (function.mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Служба безпеки України (СБУ) викликала до Маріуполя голову військового відомства Росії Сергія Шойгу для вручення підозри у кримінальній справі щодо керівництва незаконними збройними формуваннями. Він повинен з'явитися до слідчого Тараса Бутенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку у середу, 20 липня.

Він повинен прибути до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області за адресою: Донецька область, м Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20.

Шойгу планують вручити письмову підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, та ч. 5 ст. 260 КК України.

Нагадаємо, у частині п'ятій ст. 260 КК йдеться про керівництво не передбачених законами України воєнізованими формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, яка призвела до загибелі людей. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Маріуполь Сергей Шойгу
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