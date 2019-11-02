ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ выявила злоупотребления на Николаевской таможне

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 15:09
СБУ выявила злоупотребления на Николаевской таможне
Фото: обыск на таможне (ssu.gov.ua)

Чиновники нанесли ущерб государству на 10 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Николаевской таможни на злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству на 10 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, в период с 2018 по 2019 год руководство Николаевской таможни совместно с начальниками таможенных постов систематически нарушали антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

"Во время ввоза из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.

Во время санкционированных обысков сотрудники Службы безопасности обнаружили и изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления на Николаевской таможне. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ совместно с ГБР проводят обыски на Николаевской таможне, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Тогда начальник Николаевской таможни заявлял, что ГБР и СБУ расследуют нанесение ущерба государству на сумму 162,7 млн гривен.

В Николаеве мужчина пытался незаконно переправить в РФ детали к военным кораблям В НАТО ожидают реформирования СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраинытаможняНиколаевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь