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СБУ викрила зловживання на Миколаївської митниці

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 15:09
СБУ викрила зловживання на Миколаївської митниці
Фото: обшук на митниці (ssu.gov.ua)

Чиновники завдали збитків державі на 10 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили чиновників Миколаївської митниці на зловживаннях, які завдали збитків державі на 10 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

За даними правоохоронців, у період з 2018 по 2019 роки керівництво Миколаївської митниці спільно з начальниками митних постів систематично порушували антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

"Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень", - розповіли в СБУ.

Під час санкціонованих обшуків співробітники Служби безпеки виявили та вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання на Миколаївській митниці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ спільно з ДБР проводять обшуки на Миколаївській митниці, пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив. Тоді начальник Миколаївської митниці заявляв, що ДБР та СБУ розслідують завдання збитків державі на суму 162,7 млн гривень.

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