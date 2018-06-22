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СБУ выявила на неподконтрольной территории 16 фирм, связанных с экс-замминистра энергетики

НовостиЭкономика    22.06.2018 - 14:57
Фото: иллюстративное фото (flickr.com mecheloao)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com mecheloao)

СБУ расследует экспорт антрацита с неподконтрольной территории Донбасса в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует экспорт антрацитового угля с неподконтрольной ВСУ территории так называемой "Луганской народной республики" на территорию России. Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 12 июня этого года.

Согласно материалам дела, СБУ следствие выявило в ЛНР 16 компаний, связанных с бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности.

Речь идет о предприятиях, которые после оккупации не перерегистрировались на подконтрольной Украине территории или имеют двойную регистрацию.

По информации СБУ, указанным экс-чиновником в так называемом Министерстве доходов и сборов ЛНР на родственников зарегистрировано 16 субъектов хозяйствования (в том числе 3 офшорных), которые получили официальные разрешения местных органов власти  на добычу каменного угля; оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом; вывоз (транзит) материальных ценностей.

Суд дал следователю СБУ временный доступ к документам этих компаний с возможностью изъятия. Речь идет о документах по добыче и экспорту угольной продукции (антрацита) в Российской Федерации указанными выше компаниями за период с 2016 года и по сегодняшний день.

Напомним, компания E.Connect assets, совладельцем которой является украинский экс-чиновник Владимир Зиневич, приобрела две шахты в Ростовской области - "Замчаловская" и "Ростовская".

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Теги публикации: ЛНР, антрацит, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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