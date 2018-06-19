Поставщик российского угля в Украину купил шахты в Ростовской области

Запасы антрацита шахты "Замчаловская" составляют 27 млн 451 тыс. тонн

Компания E.Connect assets, совладельцем которой является украинский экс-чиновник Владимир Зиневич, приобрела две шахты в Ростовской области - "Замчаловская" и "Ростовская". Об этом говорится в сообщениях компании.

Обе шахты расположены в г. Гуково.

"Промышленные запасы шахты "Замчаловская" составляют 27 млн. 451 тыс. тонн угля марки А мета антрацита. Уголь заложен в пластах мощностью от 0,85 до 1,25 метра. На сегодняшний день к выемке подготовлены 700 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Фото: "Ростовская" шахта (http://econnectgroup.eu)

Как сообщает РБК, в марте этого года E.Connect приобрела 60% в операторе Краматорской ТЭЦ мощностью 150 МВт. Компания начала поставлять антрацит из России на Краматорскую ТЭЦ в отопительный сезон 2017-2018 года.

Напомним, 29 апреля 2009 г. Зиневич был избран председателем наблюдательного совета ОАО "Днепроэнерго", а 12 марта 2010 года он был отозван с должности.

В начале декабря 2014 г. директор "Укринтерэнерго" Зиневич был задержан по делу о закупках угля у ЮАР.