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СБУ виявила на непідконтрольній території 16 фірм, пов'язаних з екс-заступником міністра енергетики

НовиниЕкономіка    22.06.2018 - 14:57
Фото: ілюстративне фото (flickr.com mecheloao)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com mecheloao)

СБУ розслідує експорт антрациту з непідконтрольній території Донбасу в РФ

Служба безпеки України (СБУ) розслідує експорт антрацитового вугілля з непідконтрольній ВСУ території так званої "Луганської народної республіки" на територію Росії. Про це свідчить рішення Печерського райсуду Києва від 12 червня цього року.

Згідно з матеріалами справи, СБУ слідство виявило в ЛНР 16 компаній, пов'язаних з колишнім заступником міністра енергетики та вугільної промисловості.

Йдеться про підприємства, які після окупації не перереєструвалися на підконтрольній території Україні або мають подвійну реєстрацію.

За інформацією СБУ, зазначеним екс-чиновником у так званому Міністерстві доходів і зборів ЛНР на родичів зареєстровано 16 суб'єктів господарювання (у тому числі 3 офшорних), які отримали офіційні дозволи місцевих органів влади на видобуток кам'яного вугілля; оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом; вивезення (транзит) матеріальних цінностей

Суд дав слідчому СБУ тимчасовий доступ до документів цих компаній з можливістю вилучення. Йдеться про документи з видобутку та експорту вугільної продукції (антрациту) в Російській Федерації зазначеними вище компаніями за період з 2016 року і по сьогоднішній день.

Нагадаємо, компанія E.Connect assets, співвласником якої є український екс-чиновник Володимир Зіневич, придбала дві шахти в Ростовській області - "Замчаловская" і "Ростов".

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Теги публікації: ЛНР, антрацит, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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