СБУ выявила боевые схроны диверсантов на Донбассе и в Херсоне

Служба безопасности Украины выявила боевые схроны диверсантов на Донбассе и в Херсоне. Среди изъятого - почти 15 кг взрывчатки с детонаторами и противотанковые мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что в Донецкой области тайник с арсеналом оружия нашли в посадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов.

По данным СБУ, схрон обустроили еще в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для диверсий на территории области. Из него изъяли почти 15 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, 4 детонатора, ручной противотанковый гранатомет, несколько мин и более 1 000 патронов калибра 5,45 мм.

Также схрон нашли в окрестностях Херсона. Среди изъятого - два ящика с патронами к стрелковому оружию и две боевые гранаты с запалом. Продолжаются следственно-оперативные действия.