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В Луганской области возле автобусной остановки нашли мины боевиков

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Донбасс, Вторник 12 октября 2021 16:08
В Луганской области возле автобусной остановки нашли мины боевиков Фото: в Луганской области возле автобусной остановке обнаружен схрон боевиков с минами (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с противотанковыми минами и выстрелами для гранатометов. Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" оборудовали схрон в 2014 году для совершения диверсий. При осмотре тайника боевиков были изъяты:

  • 13 противотанковых мин ТМ-62м;
  • 7 выстрелов к ручному противотанкового гранатомета;
  • 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
  • 8 боевых гранат с запалами;
  • 13 взрывателей к противотанковым минам.

Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств закладки тайника и выявления причастных к нему лиц.

Фото: в Луганской области возле автобусной остановке обнаружен схрон боевиков с минами (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Луганск
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