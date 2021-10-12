В Луганской области возле автобусной остановки нашли мины боевиков
Фото: в Луганской области возле автобусной остановке обнаружен схрон боевиков с минами (ssu.gov.ua)
СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с противотанковыми минами и выстрелами для гранатометов. Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" оборудовали схрон в 2014 году для совершения диверсий. При осмотре тайника боевиков были изъяты:
- 13 противотанковых мин ТМ-62м;
- 7 выстрелов к ручному противотанкового гранатомета;
- 2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
- 8 боевых гранат с запалами;
- 13 взрывателей к противотанковым минам.
Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств закладки тайника и выявления причастных к нему лиц.
Фото: в Луганской области возле автобусной остановке обнаружен схрон боевиков с минами (ssu.gov.ua)