В Луганской области возле автобусной остановки нашли мины боевиков

СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с противотанковыми минами и выстрелами для гранатометов. Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

По оперативным данным, участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" оборудовали схрон в 2014 году для совершения диверсий. При осмотре тайника боевиков были изъяты:

13 противотанковых мин ТМ-62м;

7 выстрелов к ручному противотанкового гранатомета;

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;

8 боевых гранат с запалами;

13 взрывателей к противотанковым минам.

Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств закладки тайника и выявления причастных к нему лиц.

Фото: в Луганской области возле автобусной остановке обнаружен схрон боевиков с минами (ssu.gov.ua)