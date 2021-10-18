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СБУ виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні

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Понеділок 18 жовтня 2021 12:56
СБУ виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні Фото: СБУ знайшла бойові схрони (ssu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Служба безпеки України виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі та в Херсоні. Серед вилученого - майже 15 кг вибухівки з детонаторами та протитанкові міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що в Донецькій області схованку з арсеналом зброї знайшли в посадці поблизу об'єкта енергетики, який забезпечує електрикою Маріуполь і ще кілька населених пунктів.

За даними СБУ, схрон облаштували ще в 2014 році учасники незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" для диверсій на території області. З нього вилучили майже 15 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті, 4 детонатори, ручний протитанковий гранатомет, кілька мін і понад 1 000 патронів калібру 5,45 мм.

Також схрон знайшли в околицях Херсона. Серед вилученого - дві скриньки з набоями до стрілецької зброї та дві бойові гранати із запалом. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше в Луганській області знайшли схрон бойовиків з протитанковими мінами і пострілами для гранатометів біля автобусної зупинки.

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