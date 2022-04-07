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СБУ выявила более 30 коллаборантов: сотрудничали с врагом при оккупации Киевской области

Фото: СБУ разоблачила более 30 предателей в Киевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) собирает доказательства преступлений российских оккупантов на освобожденных территориях Киевской области. Спецслужбе удалось выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах (Киевской - ред.) области", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что идет сбор доказательств совершенных оккупантами преступлений и устанавливается все причастные к их совершению: как со стороны захватчиков, так и украинских коллаборантов.

СБУ удалось установить поименные списки российских военных, совершивших преступления на оккупированных территориях. Они будут привлечены к ответственности.

Сотрудники спецслужбы уже опросили около 2 тысяч свидетелей преступлений. Это позволило выйти на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами.

Также среди мирного населения были установлены и задержаны 15 мародеров. Их передали Национальной полиции Украины.

Кроме того, на освобожденной территории СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, свыше полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и другие опасные предметы. Их передали подразделениям Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины призвали жителей освобожденных районов Киевской области пока не возвращаться домой - идет зачистка и разминирование.

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