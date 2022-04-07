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СБУ виявила понад 30 колаборантів: співпрацювали з ворогом при окупації Київської області

Фото: СБУ викрила понад 30 зрадників у Київській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) збирає докази злочинів російських окупантів на звільнених територіях Київської області. Спецслужбі вдалося вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Слідчі та оперативні команди СБУ працюють більш ніж в 20 населених пунктах (Київської - ред.) області", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що йде збір доказів скоєних окупантами злочинів і встановлюється всі причетні до їх скоєння: як з боку загарбників, так і українських колаборантів.

СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які вчинили злочини на окупованих територіях. Вони будуть притягнуті до відповідальності.

Співробітники спецслужби вже опитали близько 2 тисяч свідків злочинів. Це дозволило вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Також серед мирного населення були встановлені і затримані 15 мародерів. Їх передали Національній поліції України.

Крім того, на звільненій території СБУ виявила понад 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, патрони, детонатори та інші небезпечні предмети. Їх передали підрозділам Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України закликали жителів звільнених районів Київської області поки не повертатися додому-йде зачистка і розмінування.

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