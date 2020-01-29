ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ вывела на территорию Украины "экс-министра угольной промышленности "ДНР"

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 12:14
СБУ вывела на территорию Украины "экс-министра угольной промышленности "ДНР"
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Он регулировал распределение угольных ресурсов на оккупированной территории

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на территорию Украины так называемого "экс-министра угольной промышленности террористов "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что псевдочиновник вернулся на подконтрольную Украине территорию в результате спецоперации.

"Сразу после вывода из так называемой "ДНР", он официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина дал подробные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса", - говорится в сообщении.

Он также рассказал о причастности госслужащих России, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации схем по хищению бюджетных денег РФ, которые выделили для функционирования угольно-промышленного комплекса "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что "чиновник" регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

"Он осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После устранения с должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд Киева арестовал стрелявшего в полицейских боевика "ДНР". Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений. Суд взял боевика под стражу сроком на 2 месяца.

Также РБК-Украина писало, что украинские военные взяли в плен диверсанта "ДНР". Диверсанта захватили, когда он подорвался на минном заграждении.

Россия могла получить данные о передвижении военной техники ВСУ, - СБУ Нить к заказчику: сможет ли власть завершить дело об убийстве Гандзюк
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь