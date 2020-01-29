ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ вивела на територію України "екс-міністра вугільної промисловості "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 12:14
СБУ вивела на територію України "екс-міністра вугільної промисловості "ДНР"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Він регулював розподіл вугільних ресурсів на окупованій території

Контррозвідники Служби безпеки України вивели на територію України так званого "екс-міністра вугільної промисловості терористів "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що псевдочиновник повернувся на підконтрольну територію в Україні результаті спецоперації.

"Відразу після виведення з так званої "ДНР", він офіційно оформив відповідну заяву в СБУ, в якій повідомив про свою участь у функціонуванні незаконно сформованих на окупованих територіях "органів влади". Чоловік дав докладні свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Він також розповів про причетність держслужбовців Росії, які перебувають на окупованих територіях Донецької області як "радники", в організації схем по розкраданню бюджетних грошей РФ, які виділили для функціонування вугільно-промислового комплексу "ДНР".

Оперативники спецслужби встановили, що "чиновник" регулярно відвідував засідання "уряду ДНР" і брав активну участь у формуванні внутрішньої політики "профільного міністерства".

"Він здійснював регулювання діяльності підприємств вугледобувної промисловості та розподіл енергетичних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Після усунення з посади, зловмисник почав в "ДНР" власний бізнес, намагався дистанціюватися від роботи в "уряді" псевдореспубліки й розмірковував над поверненням на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд Києва заарештував стріляв у поліцейських бойовика "ДНР". Інцидент стався в ніч з 24 на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів. Суд взяв бойовика під варту терміном на 2 місяці.

Також РБК-Україна писало, що українські військові взяли в полон диверсанта "ДНР". Диверсанта захопили, коли він підірвався на мінне загородження.

Росія могла отримати дані про пересування військової техніки ЗСУ, - СБУ Шлях до замовника: чи зможе влада завершити справу про вбивство Гандзюк
Новини України Служба безпеки УкраїниДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся