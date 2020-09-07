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СБУ вывела из "ДНР" экс-боевика, который предоставил важные показания

Донецкая область, Понедельник 07 сентября 2020 11:04
СБУ вывела из "ДНР" экс-боевика, который предоставил важные показания
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) вывели из временно оккупированной территории Донецкой области боевика танкового батальона террористической организации "ДНР". Он дал показания украинской стороне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Он дал важные показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР", - говорится в сообщении.

Он рассказал об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах неподалеку от Ростова-на-Дону.

В СБУ сообщили, что данное лицо не принимало непосредственное участие в боевых действиях. Решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы, - ред.).

Напомним, ФСБ России выступила с заявлением о якобы срыве спецоперации СБУ по похищению одного из лидеров боевиков на Донбассе.

После этого СБУ назвала фейком обвинения в попытке похитить главаря боевиков.

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