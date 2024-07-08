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СБУ встановила тип ракети, якою Росія вдарила по "Охматдиту"

Україна, Понеділок 08 липня 2024 14:55
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СБУ встановила тип ракети, якою Росія вдарила по "Охматдиту" Фото: Охматдит постраждав від російської ракети Х-101 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Служба безпеки встановила, що для вогневого ураження Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" росіяни застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

СБУ встановила тип ракети, якою Росія вдарила по &quot;Охматдиту&quot;ssu.gov.ua

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Станом на 13:50 загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Зазначимо, ракета Х-101 – високоточна зброя. Вона має можливе кругове відхилення 7 метрів на відстані 5500 км. Ракета Х-101 – стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Нагадаємо, Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Росія не може не знати, куди летять її ракети. За його словами, дуже важливо, щоб світ наразі не мовчав про це.

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