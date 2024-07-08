ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ установила тип ракеты, которой Россия ударила по "Охматдету"

Украина, Понедельник 08 июля 2024 14:55
UA EN RU
СБУ установила тип ракеты, которой Россия ударила по "Охматдету" Фото: Охматдет пострадал от российской ракеты Х-101 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Служба безопасности установила, что для огневого поражения Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" россияне применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

СБУ установила тип ракеты, которой Россия ударила по &quot;Охматдету&quot;

ssu.gov.ua

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

По состоянию на 13:50 погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны с умышленным убийством), продолжается расследование.

Отметим, ракета Х-101 - высокоточное оружие. Она имеет круговое вероятное отклонение 7 метров на дальности 5500 км. Ракета Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Напомним, Россия 8 июля нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия не может не знать, куда летят ее ракеты. По его словам, очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон