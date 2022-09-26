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СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук

Фото: СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

СБУ встановила організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

  • Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії "ДНР";
  • Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії "ЛНР";

Фото: організатори референдуму у захоплених районах Луганської та Донецької областей (ssu.gov.ua)

глава так званої "громадської палати "ДНР" та "радниця голови ЛНР" мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так звані "громадські палати".

правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до Росії, її "спецоперації" та участі в антиукраїнському "референдумі".

ч. 2 ст.

Найближчим часом їх буде оголошено в розшук.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

У зв'язку з цим Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй.

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