СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук

Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії "ДНР";

Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії "ЛНР";





Фото: організатори референдуму у захоплених районах Луганської та Донецької областей (ssu.gov.ua)

глава так званої "громадської палати "ДНР" та "радниця голови ЛНР" мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так звані "громадські палати".

правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до Росії, її "спецоперації" та участі в антиукраїнському "референдумі".

ч. 2 ст.

Найближчим часом їх буде оголошено в розшук.