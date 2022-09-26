СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск

СБУ установила организаторов псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Им сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Фото: организаторы референдума в захваченных районах Луганской и Донецкой областей (ssu.gov.ua)
глава так называемой "общественной палаты "ДНР" и "советница главы ЛНР" имеют отношение к созданию на временно оккупированных территориях фейковых структур, имитирующих общественные инициативы – так называемые "общественные палаты".
правонарушители причастны к проведению ряда агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование у людей оккупации благосклонного отношения к России, ее "спецоперации" и участия в антиукраинском "референдуме".
ч. 2 ст.
В ближайшее время они будут объявлены в розыск.
Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.
В связи с этим Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций.
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