СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Их объявят в розыск

Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии "ДНР";

Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии "ЛНР";





Фото: организаторы референдума в захваченных районах Луганской и Донецкой областей (ssu.gov.ua)

глава так называемой "общественной палаты "ДНР" и "советница главы ЛНР" имеют отношение к созданию на временно оккупированных территориях фейковых структур, имитирующих общественные инициативы – так называемые "общественные палаты".

правонарушители причастны к проведению ряда агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование у людей оккупации благосклонного отношения к России, ее "спецоперации" и участия в антиукраинском "референдуме".

ч. 2 ст.

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.