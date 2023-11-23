СБУ вручила підозри новим російським полоненим: серед них "зек" зі Шторм-Z
Чотирьом російським окупантам, які потрапили у полон, вручили підозри. Серед них колишній "зек" зі штурмових загонів "Шторм-Z".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ з'ясувала, що четверо окупантів добровільно приєднались до російських підрозділів Південного військового округу РФ у 2022 році. Вони воювали проти ЗСУ у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У листопаді цього року всі четверо бойовиків потрапили у полон до українських захисників.
Серед затриманих - бойовик новоствореного штурмового підрозділу "Шторм-Z". Чоловік до "призову" відбував термін у колонії на території Криму. У тюрмі в'язень підписав контракт та пішов воювати під Волноваху.
Ще один бойовик мешкав в окупованому місті Ровеньки Луганської області. На початку повномасштабної війни він потрапив до "206-го полку" другого армійського корпусу РФ. Зрадник облаштовував фортифікаційні споруди на Харківському напрямку, а згодом потрапив під Бахмут. Там разом з "вагнерівцями" він намагався утримувати вогневі позиції під час контрнаступу ЗСУ.
Інший зрадник вступив до лав загарбників ще до повномасштабної війни. Після тижневих "курсів" його відправили штурмувати околиці Сєвєродонецька, а потім у район Лисичанська, де він потрапив у засідку українських військ.
Четвертий фігурант входив до складу 3-го мотострілецького батальйону 3-ї бригади окупаційних військ. Бойовик охороняв російські склади з боєприпасами під Соледаром.
Полоненим оголосили підозру за частинами 1, 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Справи скерували до суду. Затриманим загрожує довічний термін.
Російські втрати на війні
Російське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.
При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 321 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.
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