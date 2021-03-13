Данилов заявил о звонках от голосовавших за "Харьковские соглашения" депутатов после решения СНБО

По словам Алексея Данилова, СНБО просит СБУ провести расследование и разобраться, каким образом проходило голосование 27 апреля 2010 года, не было ли нарушений прав депутатов во время голосования и других нарушений.

Он отметил, что к нему поступили звонки от депутатов, которые заявили, что их на момент голосования в сессионном зале вообще не было. А присутствующие в зале депутаты воспользовались их карточками и проголосовали за "Харьковские договоренности".

Данилов подчеркнул, что в результате этого "позорного решения", России удалось увеличить количество военных на территории Крыма. Последствия этого голосования Украина ощущает на себе сегодня и виновные должны быть наказаны.

"Если у кого-то после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, появились счета в банках или другие вещи, мы просто спросим откуда они взялись в это время", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, ранее мы уже писали о "Харьковских договоренностях" и о том, кто может понести за них ответственность.

Также мы сообщали, что СБУ изучит обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 12 марта гости - Максим Степанов, Алексей Данилов, Александр Данилюк, Томаш Фиала и другие известные политики и предприниматели - расскажут о том, как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии. А также обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

"Свобода слова Савика Шустера" от 12 марта

В предыдущем выпуске политического ток-шоу украинцам рассказали, сколько недополучает бюджет Украины с таможни.



Также глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко рассказал о доходах бюджета от крупного бизнеса, НДС и про так называемые скрутки.



Кроме того, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против Игоря Коломойского, назвав это "сигналом всему крупному бизнесу".



Также ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело Сергея Стерненка.



А председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко высказался о влиянии олигархов на государственные предприятия.