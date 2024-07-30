СБУ вночі вдарила по нафтобазі росіян у Курській області, - Генштаб

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, у Курській області прогриміли вибухи. Місцеві жителі скаржилися на "спалахи у небі".

Російські ЗМІ з посиланням на губернатора регіону Олексія Смірнова писали, що в небі над Курською областю нібито "було знищено чотири ракети ЗСУ".

До речі, вчора, 29 липня, Генштаб ЗСУ підтвердив удар по кількох електропідстанціях у Курській області, які забезпечували роботу залізниці.

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