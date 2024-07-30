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СБУ ночью ударила по нефтебазе россиян в Курской области, - Генштаб

Иллюстративное фото: СБУ ударила по нефтебазе в Курской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области сегодня, 30 июля, ночью. Там был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отметили в Генштабе, под удар попала нефтебаза "Логистический центр №43", которая находится в поселке Возы Курской области. 

"По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", - уточнили военные. 

Удар был нанесен силами и средствами СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. 

Более детальная информация о последствиях удара все еще уточняется. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 июля, в Курской области прогремели взрывы. Местные жители жаловались на "вспышки в небе".

Российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Алексея Смирнова писали, что в небе над Курской областью якобы "были уничтожены четыре ракеты ВСУ".

К слову, вчера, 29 июля, Генштаб ВСУ подтвердил удар по нескольким электроподстанциям в Курской области, которые обеспечивали работу железной дороги.

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