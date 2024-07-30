СБУ ночью ударила по нефтебазе россиян в Курской области, - Генштаб

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 июля, в Курской области прогремели взрывы. Местные жители жаловались на "вспышки в небе".

Российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Алексея Смирнова писали, что в небе над Курской областью якобы "были уничтожены четыре ракеты ВСУ".

К слову, вчера, 29 июля, Генштаб ВСУ подтвердил удар по нескольким электроподстанциям в Курской области, которые обеспечивали работу железной дороги.

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