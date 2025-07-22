СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ: обшуки у родичів нардепа ОПЗЖ

Під час обшуків за місцем проживання родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка вилучено документи з обмеженим доступом.

Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посади детективів Бюро.

Фото: СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ (t.me/SBUkr)

Серед іншого - документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії.

У слідства є дані, що він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.

Також виявлено анкету колишнього детектива Тимура Аршавіна, який торік незаконно залишив територію України і досі не повернувся.

Зв'язки у НАБУ

Як повідомлялось, 21 липня Христенку, який з початку повномасштабного вторгнення залишив Україну, оголошено підозру за кількома статтями, зокрема у держзраді.

За даними СБУ, він співпрацює з ФСБ РФ з часів колишньго президента України Віктора Януковича, має тісні зв’язки з низкою фігурантів проросійського підпілля та окремими керівниками НАБУ.

Так, Христенко перебуває у тісному контакті з Русланом Магамедрасуловим, якого затримали напередодні.

Крім того, слідство встановило його зв'язки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим.

За даними СБУ, підлеглі Скомарова нібито сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.

Організатором цієї операції, за даними слідства, був Христенко.

СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення можливих агентурних проникнень в антикорупційні органи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.