СБУ виявила витік конфіденційної інформації з НАБУ: обшуки у родичів нардепа ОПЗЖ

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора викрили нові факти витоку службової та конфіденційної інформації з Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання родичів народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка вилучено документи з обмеженим доступом.
Йдеться про матеріали негласного стеження, персональні дані фігурантів кримінальних проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів на посади детективів Бюро.
Серед іншого - документи на одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у контактах з представниками Росії.
У слідства є дані, що він допомагав батькові вести незаконну торгівлю з РФ.
Також виявлено анкету колишнього детектива Тимура Аршавіна, який торік незаконно залишив територію України і досі не повернувся.
Як повідомлялось, 21 липня Христенку, який з початку повномасштабного вторгнення залишив Україну, оголошено підозру за кількома статтями, зокрема у держзраді.
За даними СБУ, він співпрацює з ФСБ РФ з часів колишньго президента України Віктора Януковича, має тісні зв’язки з низкою фігурантів проросійського підпілля та окремими керівниками НАБУ.
Так, Христенко перебуває у тісному контакті з Русланом Магамедрасуловим, якого затримали напередодні.
Крім того, слідство встановило його зв'язки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим.
За даними СБУ, підлеглі Скомарова нібито сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову.
Організатором цієї операції, за даними слідства, був Христенко.
СБУ продовжує комплексні заходи з виявлення можливих агентурних проникнень в антикорупційні органи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.
Нагадаємо, що Служба безпеки України проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Виявлений посадовець НАБУ, за версією слідства, не лише мав бізнес-зв’язки з Росією, а й потенційно передавав чутливу інформацію ворогу.
Крім того Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ
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