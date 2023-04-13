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СБУ виявила два ворожих схрони з боєприпасами в Чернігівській області

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Четвер 13 квітня 2023 14:38
СБУ виявила два ворожих схрони з боєприпасами в Чернігівській області Фото: СБУ виявила два ворожих схрони з боєприпасами в Чернігівській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області було виявлено два схрони з російськими боєприпасами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Під час оперативних дій у покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявлено:

  • 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
  • бойові гранати;
  • 800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший схрон було виявлено у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. Звідти було вилучено

  • два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
  • набої калібру 7,62 мм.

"Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних Сил України", - додає СБУ.

Фото: СБУ виявила два ворожих схрони з боєприпасами в Чернігівській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. СБУ виявила його схрон з вибухівкою.

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