ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 14:38
СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В ходе оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

  • 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
  • боевые гранаты;
  • 800 патронов к стрелковому оружию.

Другой схрон был обнаружен в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Оттуда было изъято

  • два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховой заряд к ним;
  • патроны калибра 7,62 мм.

"В настоящее время обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержали агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. СБУ обнаружила его схрон со взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Служба безопасности Украины Черниговская область
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно