В ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В ходе оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;

боевые гранаты;

800 патронов к стрелковому оружию.

Другой схрон был обнаружен в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Оттуда было изъято

два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховой заряд к ним;

патроны калибра 7,62 мм.

"В настоящее время обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)