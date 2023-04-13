СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области
В ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В ходе оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:
- 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
- боевые гранаты;
- 800 патронов к стрелковому оружию.
Другой схрон был обнаружен в нежилом помещении рядом с зернохранилищем. Оттуда было изъято
- два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховой заряд к ним;
- патроны калибра 7,62 мм.
"В настоящее время обнаруженные боеприпасы направлены на нужды подразделений Вооруженных Сил Украины", - добавляет СБУ.
Фото: СБУ обнаружила два вражеских тайника с боеприпасами в Черниговской области (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержали агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. СБУ обнаружила его схрон со взрывчаткой.
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