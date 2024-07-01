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СБУ викрила на корупції ексголову Західного міжрегіонального управління Мін'юсту

Фото: СБУ викрила на корупції ексголову Західного міжрегіонального управління Мін'юсту (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

До схеми причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту. Зокрема він залучив до неї кількох своїх підлеглих. 

"На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи", - відзначає СБУ. 

Посадовці управління Мін’юсту за хабар пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів до схеми було залучено мешканця Івано-Франківської області. 

"У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу", - додає СБУ. 

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах підозрюваних було виявлено: 

  • великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;
  • матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;
  • мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.
 

Фото: СБУ викрила на корупції ексголову Західного міжрегіонального управління Мін'юсту (t.me/SBUkr)

Що загрожує 

Колишньому начальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту оголошено про підозру за  ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Посередникам повідомили про підозру за  ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 - пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. 

"Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми", - пише СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено про підозру меру Мукачева Андрію Балогу та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю.

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Служба безпеки України