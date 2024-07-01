Що сталось

До схеми причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту. Зокрема він залучив до неї кількох своїх підлеглих.

"На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи", - відзначає СБУ.

Посадовці управління Мін’юсту за хабар пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів. Для передачі коштів до схеми було залучено мешканця Івано-Франківської області.

"У подальшому фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу", - додає СБУ.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах підозрюваних було виявлено:

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки;

мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Фото: СБУ викрила на корупції ексголову Західного міжрегіонального управління Мін'юсту (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Колишньому начальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Посередникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 - пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

"Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми", - пише СБУ.