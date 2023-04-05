СБУ викрила злочинну схему постачання вугілля до РФ з окупованої Луганської області

"Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему постачання корисних копалин з тимчасово захопленої частини сходу України до РФ", - йдеться в повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві було затримано організатора оборудки. Ним виявився колишній мешканець Луганської області, який до 2014 року займався вугільним бізнесом.

Як зазначили в СБУ, після окупації частини регіону він організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР". Ця комерційна структура спеціалізувалась на оптових поставках вугілля, незаконно видобутого у захоплених копальнях регіону.

З отриманих "прибутків" ділок регулярно сплачував гроші до бюджету терористів у вигляді "податків" і "борів". Отримані кошти очільники місцевої окупаційної адміністрації витрачали на матеріально-технічне забезпечення бойовиків.

Згодом зловмисник переїхав до Києва та продовжив дистанційно управляти нелегальним бізнесом. До протиправної діяльності залучив ще трьох спільників.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за адресами столичних помешкань та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили документи, комп’ютери, мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та майже 10 млн гривень готівки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили організатору оборудки про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Крім того, правоохоронці заочно повідомили про підозру трьом його спільникам, які наразі переховуються на тимчасово окупованій території на сході України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.