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СБУ разоблачила преступную схему поставок угля в РФ из оккупированной Луганской области

Фото: СБУ разоблачила преступную схему поставок угля в РФ из оккупированной Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности задержала дельца, который из Киева управлял угольным предприятием на временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему поставки полезных ископаемых из временно захваченной части востока Украины в РФ", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий в Киеве был задержан организатор сделки. Им оказался бывший житель Луганской области, до 2014 года занимавшийся угольным бизнесом.

Как отметили в СБУ, после оккупации части региона он организовал там предприятие, которое "зарегистрировало" в псевдоучреждениях террористической организации "ЛНР". Эта коммерческая структура специализировалась на оптовых поставках угля, незаконно добытого в захваченных рудниках региона.

С полученных "прибылей" делец регулярно платил деньги в бюджет террористов в виде "налогов" и "боров". Вырученные средства руководители местной оккупационной администрации тратили на материально-техническое обеспечение боевиков.

Затем злоумышленник переехал в Киев и продолжил дистанционно управлять нелегальным бизнесом. К противоправной деятельности привлек еще троих подельников.

Во время обысков в офисных помещениях, по адресам столичных помещений и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили документы, компьютеры, мобильные телефоны с поличным и почти 10 млн гривен наличных.

Следователи Службы безопасности сообщили организатору сделки о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении трем его сообщникам, которые скрываются на временно оккупированной территории на востоке Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ совместно с ДБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, работавших в интересах страны-агрессора.

Также ранее мы писали, что СБУ задержала российского агента, "охотившегося" за украинской авиацией в Днепре и области. Злоумышленником оказался местный житель, которого военная разведка РФ завербовала онлайн.

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