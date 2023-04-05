СБУ викрила компанії Сівковича та ФСБ в Києві та області

СБУ спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Службу безпеки України

Як повідомляється, роботу цих підприємств контролює колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого підозрюють у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який організували за вказівкою ФСБ. Цей офіс проводить розвідувально-підривну роботу проти України, у тому числі координує роботу агентурних мереж у прифронтових районах України.

"Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві. Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги. Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників" ,- йдеться в повідомленні.

Під час обшуків підприємств виявили зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича. Слідство триває.