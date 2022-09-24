СБУ викрила ворожих агентів у Донецькій області та Дніпрі. Один з них працював з тюрми

СБУ викрила двох ворожих агентів у Донецькій області та ще одного, який працював з в'язниці у Дніпрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь у прифронтових районах сходу і півдня України", - пише пресслужба СБУ.

У Донецькій області було викрито двох російських агентів, які передавали ворогу місця дислокації наших воїнів, у тому ж числі розташування позицій "HIMARS".

Агентів було завербовано вже після повномасштабного вторгнення Росії. У поле зору ФСБ двоє зрадників потрапили через свої прокремлівські погляди. Обох було затримано у Покровські під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам.

"Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів", - додає СБУ.

В'язень сподівався вийти на волю й отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Для передачі даних злочинці використовували анонімні Telegram-канали, а усі розвідувальні дані передавали у вигляді відміток на електронних картах з фото- та відеофіксацією об’єктів.

Фото: СБУ викрила ворожих агентів у Донецькій області та Дніпрі (ssu.gov.ua)