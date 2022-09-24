СБУ разоблачила вражеских агентов в Донецкой области и Днепре. Один из них работал из тюрьмы

СБУ разоблачила двух вражеских агентов в Донецкой области и еще одного, работавшего из тюрьмы в Днепре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, корректировавшую вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

В Донецкой области были разоблачены два российских агента, которые передавали врагу места дислокации наших воинов, в том числе расположение позиций "HIMARS".

Агенты были завербованы уже после полномасштабного вторжения России. В поле зрения ФСБ двое предателей попали из-за своих прокремлевских взглядов. Оба были задержаны в Покровске при попытке передачи разведывательной информации оккупантам.

"Еще одного вражеского приспешника разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений. С помощью скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов", - добавляет СБУ.

Заключенный надеялся выйти на свободу и получить должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Для передачи данных преступники использовали анонимные Telegram каналы, а все разведывательные данные передавали в виде отметок на электронных картах с фото- и видеофиксацией объектов.

Фото: СБУ разоблачила вражеских агентов в Донецкой области и Днепре (ssu.gov.ua)