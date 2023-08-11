СБУ викрила три схеми для вивезення "ухилянтів", серед організаторів є прихильниця Росії

Правоохоронці заблокували ще три схеми для незаконного вивезення з України військовозобов'язаних чоловіків. Серед організаторів була прихильниця Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Одеська область

Правоохоронці затримали осіб, які переправляли своїх клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. Для здійснення закордонного "рейсу" фігуранти виділяли автомобіль з водієм.

"Однак, після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники "схеми", поверталися в Україну, а "ухилянти" залишалися за межами нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Організаторка була прихильницею Росії

Зазначається, що під час розслідування було встановлено, що одна з організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму.

Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники".

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

А учасники іншої злочинної групи переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені "лісові стежки" поза контрольно-пропускними пунктами.

Івано-Франківська область

На організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє людей. Ними виявилися: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім "ухилянти" використовували підробку для виїзду за кордон.

Що їм загрожує

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду. Наразі всім викритим організаторам "схем" повідомлено про підозру.

За даними фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.

Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.