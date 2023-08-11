СБУ разоблачила три схемы для вывоза "уклонистов", среди организаторов есть сторонница России
Правоохранители заблокировали еще три схемы для незаконного вывоза из Украины военнообязанных мужчин. Среди организаторов была сторонница России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Одесская область
Правоохранители задержали лиц, которые переправляли своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения. Для осуществления зарубежного "рейса" фигуранты выделяли автомобиль с водителем.
"Однако, после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а "уклонисты" оставались за пределами нашего государства", - говорится в сообщении.
Организаторша была поклонницей России
Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что одна из организаторов сделок является ярой сторонницей рашизма.
Свои прокремлевские взгляды и одобрительные комментарии о военных преступлениях РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
А участники другой преступной группы переправляли своих клиентов за границу через заранее подготовленные "лесные тропы" вне контрольно-пропускных пунктов.
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На организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило три человека. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая руководительница одного из отделов Калушского горсовета.
Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем "уклонисты" использовали подделку для выезда за границу.
Что им грозит
Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от способа и срочности выезда. Сейчас всем разоблаченным организаторам "схем" сообщено о подозрении.
По данным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
Схемы выезда военнообязанных за границу
Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 19 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые чаще всего за приличные деньги готовы "помочь" с выездом из Украины.
В частности, буквально недавно была раскрыта очередная схема, когда руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.
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