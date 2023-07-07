СБУ викрила священника УПЦ МП на допомозі росіянам, відкрито провадження

"Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння росіянам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київської області під час тимчасової окупації регіону", - пише пресслужба.

Також СБУ розслідує обставини функціонування російської катівні на території храму, якою опікується Віктор Талько. Згідно з попередніми даними слідства, клірик запропонував росіянам використовувати підвальне приміщення установи для ув'язнення учасників руху опору.

"Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року росіяни утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів", - відзначає СБУ.

Зокрема ініційовано лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів священника щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, клірику загрожує до 5 років тюрми.