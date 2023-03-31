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СБУ разоблачила священника на Буковине, который помогал уклонистам пересечь границу

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Пятница 31 марта 2023 14:56
СБУ разоблачила священника на Буковине, который помогал уклонистам пересечь границу Фото: СБУ разоблачила священника на Буковине, который помогал уклонистам пересечь границу (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила на Буковине очередной канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. Священнослужителю УПЦ (МП) было сообщено о подозрении за помощь уклонистам.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Клирик предлагал военнообязанным свою помощь в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов. Задокументировано, что в сентябре прошлого года он пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию", - пишет пресс-служба.

Сообщники священника должны были обеспечить клиентам документы для свободного передвижения по территории Европейского союза. "Пунктом сбора" была определена территория монастыря. Оттуда же уклонистов обещали вывезти через границу.

"Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну", - добавляет СБУ.

СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепре разоблачили преступную банду. Участники группировки похищали и терроризировали местных жителей.

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