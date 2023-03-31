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Викрадали та тероризували людей. У Дніпрі затримали банду злочинців

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Дніпро, П'ятниця 31 березня 2023 13:38
Викрадали та тероризували людей. У Дніпрі затримали банду злочинців Фото: СБУ викрила у Дніпрі злочинне угруповання (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Дніпрі злочинну банду. Учасники угруповання викрадали та тероризували місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, до складу банди входили 10 осіб, більшість з яких були раніше судимими. Лідером є місцевий кримінальник, який очікує покарання у СІЗО за розбій та грабежі. Він дистанційно "керував" бандою.

Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей, зокрема у представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину" бандити погрожували насильством та знищенням майна.

Для маскування учасники банди змінювали авто та підроблені номерні знаки, а також користувалися перуками і фальшивими посвідченнями СБУ.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності. Банда викрала місцевого підприємця та утримувала його. Бізнесмена били та психологічно тиснули. Таким чином бандити отримали ключі від його приватної оселі та викрали понад мільйон гривень готівки.

СБУ затримала п'ятьох учасників групи при спробі викрасти людину. Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.

Затриманим оголосили підозру за трьома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ викрила у Дніпрі злочинне угруповання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, "вору в законі" на прізвисько "Тенго Пітерському" оголосили підозру за організацію так званої "сходки".

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