СБУ викрила сім школярів, які за завданням РФ підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"

Нещодавно було затримано ще сім неповнолітніх осіб, які за вказівкою рф здійснювали підпали релейних шаф "Укрзалізниці" у північних та центральних областях України.

Наймолодшому з фігурантів лише 12 років, найстаршому - 16.

Зловмисники, серед яких школярі та студенти, потрапили під вплив російських спецслужб, шукаючи "легких грошей" через популярні Телеграм-канали.

Росіяни намагалися задіяти неповнолітніх для вчинення диверсійної діяльності, і основним завданням було знищення релейних шаф, що забезпечують роботу української залізничної інфраструктури.

Як це відбувалося

Для здійснення підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео результати своїх злочинів.

Одним з основних напрямків для підлітків стали релейні шафи Укрзалізниці, які забезпечують безперебійну роботу залізничної логістики.

Фото: СБУ затримали 7 школярів, які підпалювали об'єкти Укрзалізниці

На Черкащині було викрито шістьох неповнолітніх з міста Сміла, які навчалися в одній школі. Спочатку російські спецслужби перевіряли своїх підопічних на готовність до виконання диверсійних завдань, зокрема через нанесення провокаційних графіті.

Після успішного виконання цих завдань зловмисники приступили до підпалів релейних шаф.

У процесі розслідування з’ясувалося, що окупанти навіть доручили неповнолітнім виготовити саморобний вибуховий пристрій для наступних диверсій. Однак, завдяки швидким діям Служби безпеки, зловмисники не встигли завершити свої плани.

Затримання у Чернігові

Ще один фігурант був затриманий у Чернігові. 16-річний студент місцевого ліцею за завданням РФ спробував порушити залізничну логістику, підпаливши релейні шафи вхідних світлофорів, що забезпечують рух вантажних поїздів та військових ешелонів.

Після підпалу першого енергооб’єкта, співробітники СБУ затримали підозрюваного "по гарячих слідах".

Що загрожує

Згідно з матеріалами справи, слідчі СБУ повідомили підозру затриманому за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Це кримінальне правопорушення передбачає суворе покарання, включаючи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.