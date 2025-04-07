СБУ разоблачила семь школьников, которые по заданию РФ поджигали объекты "Укрзализныци"

Служба безопасности Украины разоблачила семь несовершеннолетних, которые поджигали объекты "Укрзализныци" по заданию РФ. Школьники действовали в Черкасской и Черниговской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Недавно были задержаны еще семь несовершеннолетних лиц, которые по указанию рф осуществляли поджоги релейных шкафов "Укрзализныци" в северных и центральных областях Украины.
Самому младшему из фигурантов всего 12 лет, самому старшему - 16.
Злоумышленники, среди которых школьники и студенты, попали под влияние российских спецслужб, ища "легких денег" через популярные Телеграмм-каналы.
Россияне пытались задействовать несовершеннолетних для совершения диверсионной деятельности, и основной задачей было уничтожение релейных шкафов, обеспечивающих работу украинской железнодорожной инфраструктуры.
Для совершения поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали на видео результаты своих преступлений.
Одним из основных направлений для подростков стали релейные шкафы Укрзализныци, которые обеспечивают бесперебойную работу железнодорожной логистики.
В Черкасской области были разоблачены шесть несовершеннолетних из города Смела, которые учились в одной школе. Сначала российские спецслужбы проверяли своих подопечных на готовность к выполнению диверсионных задач, в частности через нанесение провокационных граффити.
После успешного выполнения этих задач злоумышленники приступили к поджогам релейных шкафов.
В процессе расследования выяснилось, что оккупанты даже поручили несовершеннолетним изготовить самодельное взрывное устройство для последующих диверсий. Однако, благодаря быстрым действиям Службы безопасности, злоумышленники не успели завершить свои планы.
Еще один фигурант был задержан в Чернигове. 16-летний студент местного лицея по заданию РФ попытался нарушить железнодорожную логистику, подожгли релейные шкафы входных светофоров, обеспечивающих движение грузовых поездов и военных эшелонов.
После поджога первого энергообъекта, сотрудники СБУ задержали подозреваемого "по горячим следам".
Согласно материалам дела, следователи СБУ сообщили подозрение задержанному по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
Это уголовное правонарушение предусматривает суровое наказание, включая пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила агентурную группу ФСБ, которая корректировала ракетные удары по военным объектам в Киевской, Харьковской и Львовской областях.
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