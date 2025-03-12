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СБУ викрила шістьох агентів РФ, які підпалювали енергооб’єкти та військову техніку

Фото: СБУ викрила шістьох агентів РФ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ затримала шістьох агентів РФ, які здійснювали підпали енергооб’єктів та військової техніки. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох осіб, причетних до виконання підпалів за замовленням російських спецслужб у північних і центральних областях України.

За матеріалами справи, підпали спрямовувалися на енергооб’єкти "Укрзалізниці", адміністративні будівлі судів та військові автівки, що проходили техобслуговування після повернення з фронту.

 Фото: Служба безпеки України

Затриманими є місцеві жителі, яких окупанти завербували через Телеграм-канали, обіцяючи їм швидкі заробітки.

У Черкаській області 25-річний чоловік намагався підпалити будівлю місцевого суду, використовуючи легкозаймисту суміш. Інший підозрюваний знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на важливій залізничній лінії, по якій курсують військові ешелони.

Київ

У Києві затримано двох осіб, які підпалили мікроавтобус ЗСУ в Печерському районі. Вони діяли в парі: один здійснював підпал, інший знімав це на відео для звітності перед російськими кураторами. Також у Святошинському районі столиці затримано пару, яка підпалила службове авто українського військовослужбовця.

 Фото: Служба безпеки України

Усі затримані підозрюються в терористичних актах, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами. Всі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу підпалювачів службових машин Сил оборони України, що діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

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