СБУ викрила схему вимагання грошей з експортерів зерна за кордон на мільйони доларів

СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні "прибутки" організаторів сягали 1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна", - йдеться в повідомленні.
Хто організував схему
До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".
До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.
Як працювала схема?
В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.
Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн. Зернотрейдери мали сплачувати "суми" готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.
Кого затримали
У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.
Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом - призначено цілодобовий домашній арешт.
Зазначимо, СБУ не вперше розкриває корупційні схеми, пов’язані з експортом зерна за кордон.
Раніше СБУ разом з БЕБ викрила злочинну схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна. До неї входили понад 10 чиновників.
Крім того, в Україні викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.
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