UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила схему вимагання грошей з експортерів зерна за кордон на мільйони доларів

Фото: СБУ викрила схему здирництва грошей з експортерів зерна за кордон (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні "прибутки" організаторів сягали 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна", - йдеться в повідомленні.

Хто організував схему

До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

Як працювала схема?

В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.

Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн. Зернотрейдери мали сплачувати "суми" готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Кого затримали

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом - призначено цілодобовий домашній арешт.

Зазначимо, СБУ не вперше розкриває корупційні схеми, пов’язані з експортом зерна за кордон.

Раніше СБУ разом з БЕБ викрила злочинну схему з розкрадання коштів на експорті українського зерна. До неї входили понад 10 чиновників.

Крім того, в Україні викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки Українизерновий коридор