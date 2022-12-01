Блокували вивіз зерна до ЄС. СБУ викрила масштабну схему на митниці в трьох регіонах

В Україні викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що схему вдалось заблокувати в результаті слідчо-оперативних дій на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях.

За різні суми хабарів вони "гарантували" представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення гуртових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна.

"Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах, - додають в відомстві. - Щодня організатори схеми одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень".

Як розповідають в спецслужбі, у разі відмови вимагали сплачувати "данину" - створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили бюрократичні "відмови" у провезенні продукції.

Зокрема, задокументовано факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні.

"Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар", - розповіли в СБУ.

Чиновника затримали "на гарячому" під час отримання всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" у Львівській області.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.