СБУ разоблачила схему вымогательства денег с экспортеров зерна за границу на миллионы долларов

СБУ ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции. Ежемесячные "доходы" организаторов достигали 1 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые обложили "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна", - говорится в сообщении.
Кто организовал схему
К организации сделки причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".
К незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.
Как работала схема?
В обмен на взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовару.
Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны. Зернотрейдеры должны были платить "суммы" наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.
Кого задержали
В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.
В настоящее время им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим - назначен круглосуточный домашний арест.
Отметим, СБУ не впервые раскрывает коррупционные схемы, связанные с экспортом зерна за границу.
Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. В нее входили более 10 чиновников.
Кроме того, в Украине разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.
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