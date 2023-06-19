СБУ разоблачила схему вымогательства денег с экспортеров зерна за границу на миллионы долларов

"Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые обложили "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна", - говорится в сообщении.

Кто организовал схему

К организации сделки причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".

К незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей аффилированных частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов.

Как работала схема?

В обмен на взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовару.

Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны. Зернотрейдеры должны были платить "суммы" наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

Кого задержали

В результате комплексных мероприятий задержаны бывший руководитель Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместитель руководителя и инспектор Одесской областной фитосанитарной лаборатории и три руководителя подконтрольных фирм.

В настоящее время им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим - назначен круглосуточный домашний арест.

Отметим, СБУ не впервые раскрывает коррупционные схемы, связанные с экспортом зерна за границу.

Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. В нее входили более 10 чиновников.

Кроме того, в Украине разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.