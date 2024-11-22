Що сталось

"За матеріалами справи, в обмін на хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або "погане" здоров’я", - пише СБУ.

Полтавська область

Викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів.

Фото: СБУ викрила схеми для ухилянтів в трьох українських вишах (t.me/SBUkr)

Також він пропонував ухилянтам фіктивне "лікування" у психдиспансері з метою подальшого списання з військового обліку. Для допомоги він використовував особисті зв’язки серед посадовців освітньої сфери та лікарів.

Закарпатська область

Затримано "на гарячому" доцентку кафедри історії місцевого університету під час отримання хабара від "абітурієнтів" призовного віку. Вона особисто "супроводжувала" клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів.

"Потім посадовиця приносила довідки "студентів" до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки", - пише СБУ.

Харківська область

Викрито підприємця та його спільників, які за схожою "схемою" відтерміновували мобілізацію для військовозобов’язаних.

"Для цього ділки "влаштовували" ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися, а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК", - додає СБУ.

Що загрожує

Фігурантам справи повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Їм загрожує до 10 років тюрми.