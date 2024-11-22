Что произошло

"По материалам дела, в обмен на взятки фигуранты помогали военнообязанным оформить отсрочки от призыва на основании поддельных документов об обучении или "плохом" здоровье", - пишет СБУ.

Полтавская область

Разоблачен профессор частного вуза, который способствовал зачислению потенциальных призывников на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру местного госуниверситета без вступительных экзаменов.

Фото: СБУ разоблачила схемы для уклонистов в трех украинских вузах (t.me/SBUkr)

Также он предлагал уклонистам фиктивное "лечение" в психдиспансере с целью дальнейшего списания с воинского учета. Для помощи он использовал личные связи среди должностных лиц образовательной сферы и врачей.

Закарпатская область

Задержана "на горячем" доцентка кафедры истории местного университета во время получения взятки от «абитуриентов» призывного возраста. Она лично «сопровождала» клиентов во время формальной сдачи ими вступительных экзаменов.

"Затем чиновница приносила справки «студентов» в местный ТЦК, где им оформляли отсрочки", - пишет СБУ.

Харьковская область

Разоблачен предприниматель и его сообщники, которые по похожей "схеме" откладывали мобилизацию для военнообязанных.

"Для этого дельцы «устраивали» уклонистов в местный колледж, где на самом деле они не учились, а фиктивные справки об образовании предоставляли в ТЦК", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Фигурантам дела сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Им грозит до 10 лет тюрьмы.