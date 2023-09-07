СБУ викрила ще трьох фанатів "русского мира". Один з них - священник УПЦ МП

СБУ зазначає, що зловмисники вели підривну діяльність, поширювали у соцмережах заклики на підтримку російських окупантів та виправдовували їхні злочини в Україні, а також розганяли фейки про ЗСУ.

Так, у Києві затримали так званого "виконавчого секретаря руху пацифістів". У своєму Telegram-каналі він закликав тікати від мобілізації та виїжджати за кордон.

Також агітатор Кремля розсилав іноземним дипломатам видумані довідки про війну в Україні. У них використовував прокремлівські наративи, що дискредитують українських військових.

У Запоріжжі СБУ викрили "айтішника", який закликав підняти російський прапор над українським островом Хортиця. Для поширення пропаганди він використовував один з прокремлівських Telegram-каналів з аудиторією понад 10 тисяч підписників.

Крім того, на Закарпатті викрили священнослужителя УПЦ МП. Настоятель одного із храмів Хустської єпархії у своїх соцмережах публікував матеріали, в яких ображав релігійні почуття вірян інших конфесій. Також він поширював зображення з комуністичною символікою.

За цими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Фото: СБУ викрила ще трьох агітаторів Кремля (ssu.gov.ua)

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

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