СБУ разоблачила еще трех фанатов "русского мира". Один из них - священник УПЦ МП

СБУ отмечает, что злоумышленники вели подрывную деятельность, распространяли в соцсетях призывы на поддержку российских оккупантов и оправдывали их преступления в Украине, а также разгоняли фейки о ВСУ.

Так, в Киеве задержан так называемый "исполнительный секретарь движения пацифистов". В своем Telegram-канале он призывал бежать от мобилизации и уезжать за границу.

Также агитатор Кремля рассылал иностранным дипломатам вымышленные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие украинских военных.

В Запорожье СБУ разоблачили "айтишника", призвавшего поднять российский флаг над украинским островом Хортица. Для распространения пропаганды он использовал один из прокремлевских Telegram-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Кроме того, на Закарпатье разоблачили священнослужителя УПЦ МП. Настоятель одного из храмов Хустской епархии в своих соцсетях публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он распространял изображение с коммунистической символикой.

По этим фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: СБУ разоблачила еще трех агитаторов Кремля (ssu.gov.ua)

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.