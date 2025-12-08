СБУ викрила ще одного росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі

Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського військового, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, злочинця встановили в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи. Йдеться про співслужбовця раніше затриманого та екстрадованого до Литви росіянина, який катував литовського волонтера.

Новим фігурантом став громадянин РФ Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі, облаштованій окупантами на території захопленого аеродрому в Мелітополі.

Фото: СБУ викрила росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі (t.me/SBUkr)

Серед потерпілих - литовський волонтер, який від початку повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони України.

За матеріалами слідства, полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, підвішували за руки, душили до непритомності, били струмом та обливали крижаною водою на морозі.

Правоохоронці Литви заочно оголосили Абдулганієву підозру у порушенні Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права - за статтями 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.