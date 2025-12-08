СБУ викрила ще одного росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
Служба безпеки України разом із правоохоронцями Литви викрили ще одного російського військового, причетного до катувань іноземного волонтера у тимчасово окупованому Мелітополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Як повідомили у спецслужбі, злочинця встановили в межах роботи міжнародної слідчо-оперативної групи. Йдеться про співслужбовця раніше затриманого та екстрадованого до Литви росіянина, який катував литовського волонтера.
Новим фігурантом став громадянин РФ Рабадан Абдулганієв, старший інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії. За даними слідства, він разом зі спільником катував полонених, утримуваних у тюрмі, облаштованій окупантами на території захопленого аеродрому в Мелітополі.
Фото: СБУ викрила росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі (t.me/SBUkr)
Серед потерпілих - литовський волонтер, який від початку повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони України.
За матеріалами слідства, полонених зачиняли в тісних металевих ящиках, підвішували за руки, душили до непритомності, били струмом та обливали крижаною водою на морозі.
Правоохоронці Литви заочно оголосили Абдулганієву підозру у порушенні Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права - за статтями 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.
Удари по Мелітополю
Раніше ми писали про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Гідромаш". Тоді, за словами очевидців, над містом здійнялися густі клуби диму, які було видно з різних районів. Місцеві також чули вибухи. На місці працювали пожежні бригади.
Раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.