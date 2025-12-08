СБУ разоблачила еще одного россиянина, который пытал иностранного волонтера в Мелитополе
Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Литвы разоблачили еще одного российского военного, причастного к пыткам иностранного волонтера во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщили в спецслужбе, преступника установили в рамках работы международной следственно-оперативной группы. Речь идет о сослуживце ранее задержанного и экстрадированного в Литву россиянина, который пытал литовского волонтера.
Новым фигурантом стал гражданин РФ Рабадан Абдулганиев, старший инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии. По данным следствия, он вместе с сообщником пытал пленных, удерживаемых в тюрьме, обустроенной оккупантами на территории захваченного аэродрома в Мелитополе.
Фото: СБУ разоблачила россиянина, который пытал иностранного волонтера в Мелитополе (t.me/SBUkr)
Среди пострадавших - литовский волонтер, который с начала полномасштабного вторжения помогал Силам обороны Украины.
По материалам следствия, пленных закрывали в тесных металлических ящиках, подвешивали за руки, душили до потери сознания, били током и обливали ледяной водой на морозе.
Правоохранители Литвы заочно объявили Абдулганиеву подозрение в нарушении Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права - по статьям 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за военные преступления.
Удары по Мелитополю
Ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Мелитополе вспыхнул масштабный пожар на заводе "Гидромаш". Тогда, по словам очевидцев, над городом поднялись густые клубы дыма, которые были видны из разных районов. Местные также слышали взрывы. На месте работали пожарные бригады.
Ранее в районе завода "Гидромаш" неоднократно раздавались взрывы. Еще в начале 2023 года, по информации партизан, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.