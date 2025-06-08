Чорний дим і вибухи: в окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш"
Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі у неділю, 8 червня. Горить завод "Гідромаш".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Південь".
Зранку 8 червня у районі заводу "Гідромаш" помітили задимлення.
Як пишуть у мережі, клуби диму видно практично у всіх районах міста. Також повідомляють про вибухи у районі заводу. На місці працюють пожежники.
На мосту на Новий Мелітополь, поруч з яким розташований завод, видимість погіршена. Тому його перекрили, автомобілістам пропонують їхати через авіамістечко.
Як пишуть у мережі, російські окупанти перетворили "Гідромаш" на свою ремонтну і військову базу.
Що відомо про "Гідромаш"
Завод "Гідромаш" у Мелітополі - це цивільне підприємство з виробництва гідравлічного устаткування і насосів для різних галузей промисловості.
Проте після окупації міста російські загарбники переобладнали його під військову інфраструктуру.
Нагадаємо, раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.
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