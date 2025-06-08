Чорний дим і вибухи: в окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Південь".

Зранку 8 червня у районі заводу "Гідромаш" помітили задимлення.

Як пишуть у мережі, клуби диму видно практично у всіх районах міста. Також повідомляють про вибухи у районі заводу. На місці працюють пожежники.

На мосту на Новий Мелітополь, поруч з яким розташований завод, видимість погіршена. Тому його перекрили, автомобілістам пропонують їхати через авіамістечко.

Як пишуть у мережі, російські окупанти перетворили "Гідромаш" на свою ремонтну і військову базу.

