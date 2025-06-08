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Чорний дим і вибухи: в окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш"

Мелітополь, Неділя 08 червня 2025 11:47
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Чорний дим і вибухи: в окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш" Фото: в окупованому Мелітополі горить завод "Гідромаш" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі у неділю, 8 червня. Горить завод "Гідромаш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Південь".

Зранку 8 червня у районі заводу "Гідромаш" помітили задимлення.

Як пишуть у мережі, клуби диму видно практично у всіх районах міста. Також повідомляють про вибухи у районі заводу. На місці працюють пожежники.

На мосту на Новий Мелітополь, поруч з яким розташований завод, видимість погіршена. Тому його перекрили, автомобілістам пропонують їхати через авіамістечко.

Як пишуть у мережі, російські окупанти перетворили "Гідромаш" на свою ремонтну і військову базу.

Що відомо про "Гідромаш"

Завод "Гідромаш" у Мелітополі - це цивільне підприємство з виробництва гідравлічного устаткування і насосів для різних галузей промисловості.

Проте після окупації міста російські загарбники переобладнали його під військову інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.

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Мелітополь Пожежа Вибухи
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